Boşanma aşamasındaki eşini öldürmekle tehdit eden adam serbest bırakıldı

Ordu’da boşanma aşamasındaki eşi G.D.’ye (32) ölüm tehdidi mesajları yollayan A.E.D. (33) gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Mesudiye ilçesinde yaşayan A.E.D., iki çocuğunun annesi ve eşi G.D. ile sorunlar yaşayınca boşanmak istediğini söyleyip eşyalarını toplayarak, bir ay önce evden ayrıldı.

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G.D., bir süre sonra eşinden gelen kendisini ölümle tehdit eden mesajları, sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

Yakalanması için çalışma başlatılan A.E.D.’nin Sivas’taki otelde kaldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı baskında A.E.D., kaldığı odada yakalanarak, gözaltına alındı. A.E.D., sorgusu için Ordu’ya getirildi.

‘Evlatlarının başı üzerine yemine ederek‘ eşi G.D.’yi öldürme planlarını ayrıntılarıyla anlattığı mesajlar gönderen A.E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.