Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adama ikinci kez indirimsiz müebbet

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Kayseri’de eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan erkek, ikinci yargılamada da indirimsiz aynı cezayı aldı.

Melikgazi ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Demet Üçler, beş yıl önce eşi 29 yaşındaki İlhan Üçler’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek ailesinin yanına gitti. Kadın, kocasına boşanma davası da açtı.

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Pazarcı İlhan Üçler, duruşmaya bir gün kala eşinini yaşadığı eve giderek kadını bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da tutuklandı.

Yargılama sonucunda müebbet alan adamın cezası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müdahillik talebi sonrası Yargıtay’ca bozuldu.

‘Evlenme teklifi almış’

Üçler, Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. Bu sefer bakanlığın talebi kabul edildi.

Duruşmada savunma yapan Üçler olay gününü şu sözlerle anlattı: “Olay günü kayınpederim Ahmet Güç işe gidince gece kayınvalidem beni gizlice eve aldı. Bundan eşimin haberi yoktu. Ben boşanma aşamasında olduğumuz eşimin evlenme teklifi aldığını duydum. Bu durumu konuşmak isteyince tartıştık. Bana kendisi hakaret edince elimde bulunan bıçakla bir kez vurdum. Ben eşimi bıçaklayınca eşim annesine ‘Yaktın beni anne’ dedi. Ben de ‘Lanet olsun’ diyerek bıçağı bırakıp kaçtım. Sonra 39 bıçak darbesi diye duydum. Pişmanım.”

Demet Üçler’in babası Ahmet Güç de katilin ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanığa indirim yapmadan bir önceki davada olduğu üzere ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.