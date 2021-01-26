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Yaramazlara biraz batar!

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü: Gece camı kırıp içeri girdi

Iğdır’da, iki çocuk annesi Dilan K., gece camı kırıp evine giren, boşanma aşamasında olduğu eşi Maruf K. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Maruf K., saat 02:00 sularında boşanma aşamasında olduğu Dilan K.’nın annesi ile yaşadığı merkez Karaağaç Mahallesi’ndeki eve gitti. Camı kırarak içeri giren Maruf K., Dilan K.’yı başından tabancayla vurup kaçtı.

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Sağlık görevlileri Dilan K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Dilan K.’nın cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Maruf K.’nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. 

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