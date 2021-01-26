Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü: Gece camı kırıp içeri girdi

Iğdır’da, iki çocuk annesi Dilan K., gece camı kırıp evine giren, boşanma aşamasında olduğu eşi Maruf K. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Maruf K., saat 02:00 sularında boşanma aşamasında olduğu Dilan K.’nın annesi ile yaşadığı merkez Karaağaç Mahallesi’ndeki eve gitti. Camı kırarak içeri giren Maruf K., Dilan K.’yı başından tabancayla vurup kaçtı.
Sağlık görevlileri Dilan K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Dilan K.’nın cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Maruf K.’nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.