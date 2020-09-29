Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp intihar etti

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldüren kişi intihar etti.
AA’nın haberine göre Hüseyin D. (42), boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D.’nin (40) Karaçalı Mahallesi’ndeki evine gitti.
Uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin D., tartıştıkları eşine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı.
Meltem D., olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin D. de aynı tüfekle yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine eve giden polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.