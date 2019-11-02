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Yaramazlara biraz batar!

Boşandığı kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Kahramanmaraş’ta Harun Azkara, boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hatice Akçadağ’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışan Azkara, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 01.30 sıralarında Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde meydana geldi. Harun Azkara, Hatice Akçadağ ile çocukların velayeti nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Azkara, Hatice Akçadağ’ı bıçakladı. Biri göğsüne olmak üzere vücuduna aldığı üç bıçak darbesi ile Akçadağ ağır yaralandı.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Akçadağ, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata Alınan Hatice Akçadağ’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada Harun Azkara, eve gelen polislere teslim olmayı reddetti. Bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışan Azkara, polisler tarafından ikna edildikten sonra gözaltına alındı.

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