Boşandığı eşinin evine tüfekle ateş açtı: İkisi çocuk üç kişi yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde eski eşinin evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan zanlı, ikisi çocuk üç kişiyi yaraladı.
AA’nın haberine göre H.G. (36), telefonda tartıştığı eski eşinin Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi’nde bulunan evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
Silahtan çıkan saçmalar, K.D. (13), Suriye uyruklu N.M. (10) ve M.A.C’ye (39) isabet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.