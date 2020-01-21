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Yaramazlara biraz batar!

Boşandığı eşini dövüp, pompalı tüfekle vurdu

İzmir’in Buca ilçesinde Orkun Ç., işe gitmek için otobüs bekleyen boşandığı Büşra Y.’yi dövüp, pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 08:0 sıralarında Buca ilçesi 914/1 Sokak’ta yaşandı. Alsancak semtinde kuaförde çalışan bir çocuk annesi Büşra Y., işe gitmek için otobüs beklerken, boşandığı Orkun Ç. geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı.

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Orkun Ç., Büşra Y.’yi dövmeye başladı. Yaşanan boğuşmanın ardından Orkun Ç., montunun içine koyduğu pompalı tüfeği çıkarıp Büşra Y.’ye ateş etti, ardından da tekmeleyip kaçtı. 

Ağır yaralanan Büşra Y., ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Orkun Ç.’yi suç aleti silahla birlikte kısa sürede gözaltına aldı. Orkun Ç.’nin ilk ifadesinde ‘kıskançlık nedeniyle’ Büşra Y.’yi vurduğunu söylediği belirtildi.

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