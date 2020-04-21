Boşalan Cape Town sokaklarında ‘eşek penguenleri’ geziyor

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da ‘corona‘ tedbirleri nedeniyle daha az insanın sokağa çıkmasıyla şehrin sokaklarında özgürce gezen penguenler ‘kameralara yakalandı’.

Kuşları koruma vakfından bir korucunun Simon’s Town kasabası sokaklarında çektiği görüntüde üç ‘eşek pengueni‘ kaldırımda dolaşırken görülüyor.

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Çiftleşirken ve iletişim kurarken çıkardığı anırma benzeri ses nedeniyle bu isimle anılan penguenler videoda neşeyle kaldırıma zıplıyor.

Vakıftan Ronnis Daniels penguenlerin genelde insanlara yaklaşmadığını ancak bu aralar sokaklarda daha az insan olmasının tadını çıkardığını söyledi.