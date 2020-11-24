Boş araziye bırakılan yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti

Sivas’ta, boş araziye bırakılan yeni doğmuş erkek bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gökmedrese Mahallesi’ndeki bir pide fırınının çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde bebek gördü.

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Yetiş’in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soğuk havadan da etkilendiği belirtilen bebek hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bebeğin annesi N.G. (35), polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Numune Hastanesi’nde tedavi altına alınan N.G.’nin ilk ifadesinde, bebeğin babasının boşanma aşamasındaki eşi E.G. (56) olduğunu, ailesinin tepkisinden korktuğu için onu evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi.