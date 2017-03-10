Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Borussia Dortmund’un hocası Tuchel’den ‘forma bekleyen’ Emre Mor’a: Sabırlı olmalı, profesyonelliğe alışmalı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un teknik direktörü Thomas Tuchel, son dönemde fazla forma şansı bulamayan Emre Mor’un sabırlı olması gerektiğini söyledi.

‘Forma beklemeye alışkın değil’

Fotoğraf: bvb.de

Fanatik’in haberine göre, basın toplantısında gelen bir soru üzerine 19 yaşındaki oyuncunun sıra dışı bir yetenek olmasına karşın Dortmund’a gelmeden önce sadece yarım sezon profesyonel futbol oynadığına dikkat çeken Tuchel, şöyle devam etti: “Profesyonelliğe alışmalı. Forma şansı beklemeye alışkın değil. Bu yüzden zorluk yaşıyor ama biz sabırlıyız, birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Emre Mor, performans dalgalanması yaşıyor. Bu normal ama sabırlı olmalı. Profesyonel bir oyuncu olmanın gerekliliklerini öğrenmeli.”

SON HABERLER

Dilek Doğan’ın babası: Savcı, katil zanlısı polisin avukatlığını yaptı

  İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın annesi, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı içeren anayasa değişikliği referandumunda “Bu devlet bir katili yargılamadığı için, kızım için ‘Hayır’ diyeceğim” dedi. Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçükarmutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Önceki günkü duruşmada mütalaasını […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...