Borussia Dortmund’un hocası Tuchel’den ‘forma bekleyen’ Emre Mor’a: Sabırlı olmalı, profesyonelliğe alışmalı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un teknik direktörü Thomas Tuchel, son dönemde fazla forma şansı bulamayan Emre Mor’un sabırlı olması gerektiğini söyledi.

‘Forma beklemeye alışkın değil’

Fanatik’in haberine göre, basın toplantısında gelen bir soru üzerine 19 yaşındaki oyuncunun sıra dışı bir yetenek olmasına karşın Dortmund’a gelmeden önce sadece yarım sezon profesyonel futbol oynadığına dikkat çeken Tuchel, şöyle devam etti: “Profesyonelliğe alışmalı. Forma şansı beklemeye alışkın değil. Bu yüzden zorluk yaşıyor ama biz sabırlıyız, birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Emre Mor, performans dalgalanması yaşıyor. Bu normal ama sabırlı olmalı. Profesyonel bir oyuncu olmanın gerekliliklerini öğrenmeli.”