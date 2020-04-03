Borusan iki tesisinde üretime ara verdi

Borusan Mannesmann corona virüsü salgını nedeniyle Gemlik spiral kaynaklı boru tesisinde 1-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara verildiğini, minimum çalışan düzeniyle üretime devam eden İstanbul Halkalı fabrikasında da önlem amaçlı 3-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Borusan

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, “Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde şirketimizin başvuru yapmış olduğu uygulama kapsamında Gemlik Spiral Kaynaklı Boru tesisimizde 1-13 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmiştir” dendi.

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Açıklama şöyle devam etti: “… illere göre vaka sayısı tablosunda İstanbul’un yüzde 60 vaka oranıyla ilk sırada olması nedeniyle şu anda minimum çalışan düzeniyle üretime devam etmekte olan İstanbul Halkalı fabrikamızda önlem amaçlı olarak 3-13 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.”

Şirketin KAP’ta yayınlanan önceki açıklamasında da BM Vobarno İtalya fabrikasının İtalya hükümetinin üretim durdurma kararının öncesinde, önlem amaçlı olarak üretime ara verildiğini belirterek, BM Pipe Us Houston/Teksas fabrikasının da ABD yasaları çerçevesinde stratejik öneme sahip tesis olarak konumlandırıldığı için minimum çalışanla dönüşümlü üretim modelinde üretimine devam ettiği kaydedildi.