Borudan binlerce litre ham petrol çalıp vatandaşa satmışlar

Diyarbakır’da boru hattından petrol çalıp vatandaşlara sattığı belirlenen üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Valilik/AA

Valiliğin açıklamasına göre, jandarma ekipleri Sur ilçesinde yaşayan A.D.’nin TPAO’ya ait petrol boru hatlarından çaldığı ham petrolü evinin altında özel yaptırdığı tank ve depolara sakladığı yönünde bilgi aldı.

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A.D.’nin petrolü özel tank bulunan kamyonla evine götürdüğü belirtilen açıklamada, petrolün vatandaşlara satıldığı kaydedildi.

Şüphelinin tankında 6 bin, evin bahçesindeki su tankerinde 3 bin, ahır kısmındaki iki varilde ise 200 litre ham petrol bulundu.