Bor’u saran köpük, Akkaya Barajı dip savağından çıkan suyun oksijenle teması sonucu meydana gelmiş

Niğde’nin Bor ilçesinde sokakları kaplayan köpüğün, Akkaya Baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması sonucu oluştuğu açıklandı.

Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, olayın kirlilik nedeniyle yurttaşların başını ağrıtan Akkaya Barajı’ndan kaynaklandığını söylemişti.

Çevre şehircilik il müdürlüğü köpükten numune almıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelenen köpükle ilgili Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Uzman teknik ekip tarafından yapılan arazi çalışmasında, baraj göl yüzeyinin buz tutmuş olduğu ve rezervuardaki suyun hava ile temasının büyük ölçüde kesildiği, oksijen yönünden zayıf, organik kirlilik açısından zengin ve düşük biyolojik aktiviteye sahip suyun bulunduğunu tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, hava sıcaklığının artması sonucunda ani kar erimelerinden kaynaklı taşkın riskinin önlenmesi amacıyla DSİ Bölge Müdürlüğü’nce tedbir amaçlı olarak baraj dip savağının açıldığı ve baraj suyunun kontrollü ve hızlı bir şekilde tahliye edildiği görülmüştür. Tahliye işlemi nedeniyle baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması neticesinde köpüklenme meydana geldiği anlaşılmıştır” dendi.

Valilik ayrıca Söz konusu dip savak kapaklarının kontrollü olarak kapatıldığını da bildirdi.