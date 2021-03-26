Borsanın yeni müdürü Korkmaz Enes Ergun

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın istifasıyla boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Atilla bu ay başında istifa etmişti.

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Reuters’in haberine göre Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurul toplantısında genel müdür yardımcılarından Korkmaz Ergun yönetim kuruluna seçildi. Ergun genel müdür olarak da görevi devralacak.

Dünya Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre Ergun 24 yıllık bir kariyere sahip.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı’nda tamamladı.

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Yönetimde bir Katarlı da var

Borsanın yönetim kurulu üyeliklerinde de değişiklik yaşandı.

Yeni ortak Katar Yatırım Otoritesi’nden de (QIA) bir isim yönetim kurulunda yer aldı. Katarlı ortağın yönetim kurulu üyesi Ahmed Ali Al Hammadi oldu. Ergun da yönetim kurulunda yer alırken Işınsu Kestelli de diğer bir üye olarak seçildi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile QIA arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devrini içeren işlem geçen yıl sonunda tamanlanmıştı.