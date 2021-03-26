Borsada ‘yukarı adım’ tedbiri dördüncü gününde

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, salı gününden bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de geçerli olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor. Kurala göre, açığa satış işleminin, hissenin en son işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılması gerekiyor. Açığa satış ise bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.

Reklam

Hisse senetleri piyasası, Merkez Bankası başkanının hafta sonunda görevden alınmasının ardından yatırımcıların Türkiye riskini yeniden fiyatlamasıyla hafta başından bu yana sert satışlarla karşılaştı.