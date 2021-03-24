Borsada ‘yukarı adım’ kuralı bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul, BIST-50 endeksinde yer alan payların açığa satış işlemlerine dün bir gün süreyle getirmiş olduğu yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor. Kurala göre, açığa satış işleminin, hissenin en son işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılması gerekiyor. Açığa satış ise bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.

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Hisse senetleri piyasası, Merkez Bankası başkanının hafta sonunda görevden alınmasının ardından yatırımcıların Türkiye riskini yeniden fiyatlamasıyla hafta başından bu yana sert satışlarla karşılaştı.