Borsada ‘küskünler’ dönemi: Para el değiştirdi, krediyle yatırım yapan kaydetti

Borsada son dönemdeki dalgalanmadan en çok kredili işlem yapan yerli yatırımcı etkilendi. Uzmanlara göre 90’lı yıllardakine benzer bir ‘küskünler grubu’ oluştu.

Fotoğraf: Reuters

Son dönemde ekonomi yönetimine dair alınan ani kararlar piyasaları da etkiliyor. Bunun son örneği hafta sonu duyurulan Merkez Bankası başkanlığındaki değişimdi. Bu kararla TL yaklaşık yüzde 10 değer kaybederken, borsa endeksleri de bir o kadar düştü. Kasım ayında yaklaşık 20 milyar dolarla Türk piyasasına giren yabancı yatırımcılar hızla hisse senedi piyasasından çekildi.

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Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre sert dalgalanmalar borsaya pandemi döneminde giren yeni yerli yatırımcıları vurdu. Analistler, çoğu kredili işlem yapan ve finansal okuryazarlık düzeyi düşük olan bu yatırımcıların büyük kayıplar yaşadığına dikkat çekti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Şubat 2021 itibariyle hisse senedi piyasasında bireysel yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 120 bin 76 kişiye çıktı. Geçen yıla göre 846 bin 242 yeni yatırımcı borsaya girdi.

Bu dönemde borsada kredi alarak alım satım yapanların sayısı da katlandı. Kredili işlem tutarının geçen cuma günü itibariyle geçmiş dönem ortalamalarının dört katı seviyesinde olduğu görüldü.

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‘Para el değiştirdi’

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz son günlerdeki hareketle kredili işlemlerde sıkıntılar yaşandığını belirtti. Yılmaz, borsada paranın el değiştirdiğini ve son gelen yerli yatırımcının yaşadıkları sonrasında tıpkı 90’larda olduğu gibi borsada yeni bir küskünler grubu oluşturduğunu ifade etti.

‘Krediyle yatırım yapmayın‘

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Başkanı Atilla Köksal da uyarılara rağmen çok sayıda yatırımcının hisse senedi seçerek, her gün alım-satım yaparak şansını denediğini söyledi.

“Bunların arasında yoğun kredi kullananlar da oldu” diye Köksal, yatırımcıları “Duygularımız bizi sürekli olarak gelen ani haberlere tepki vermeye ve genelde yanlış işlemler yapmaya yönlendirir. Birikimlerinizi değişik yatırım araçları arasında pay edin, risklerinizi yayın ve kesinlikle daha yüksek kazanç hırsına kapılıp kredi ile yatırım yapmayın” diye uyardı.

‘Zarar daha da büyüyor‘

Sparta&Co Kurucu Ortağı Taner Özarslan ise kredili işlem imkanının tamamen kaldırılması gerektiğini savunarak şöyle konuştu: “Yatırımcıların ciddi anlamda elindeki her imkanı kullanarak krediye geçtiğini dönemlerde fiyatlar olması gerekenin üzerine çıkıyor. Bir bozulma olduğunda da sert satışlar geliyor. Ve yatırımcı zarar ediyor. Büyük yatırımcılar, spekülatif yatırımcılar ve kurumsal yatırımcıların tamamı da bu kırılganlığı takip ederek sektörün ne kadar fonlamayla borçlandığını izleyerek pozisyon alıyorlar ve zarar daha da büyüyor.”