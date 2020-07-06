Borsa’da kaldırılan ‘açığa satış yasağı’, altı yabancı kuruluş için tekrar başlatıldı

Borsa İstanbul, altı yabancı kuruluş için bir ila üç ay ‘açığa satış yasağı’ tedbiri uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Açığa satış, bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.

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Açığa satış tedbiri uygulanacak yatırımcılar ve tedbir süreleri şöyle:

Yatırımcı Tedbir Süresi BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 3 ay CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED 3 ay MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3 ay GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 ay J.P.MORGAN SECURITIES PLC. 1 ay WOOD AND COMPANY FINANCIAL SERVICES AS 1 ay

Ekim ayında başlamıştı

Sermaye Piyasası Kurulu geçen yıl ekim ayında banka hisselerinde, şubat ayında ise tüm hisselerde açığa satışı yasaklamıştı. Ancak dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından MSCI’ın açığa satış yasağının kurumsal yatırımcılar için zorluk yarattığına dikkat çekerek Türkiye hisse piyasalarının statüsünü düşürebileceğini bildirmesinden sonra geçen hafta bu karardan geri adım atılmıştı.

Borsa İstanbul yönetiminin açıklamasında, 1 Temmuz’dan itibaren Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi’nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırıldığı ve gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

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Borsada gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu yatırımcı hesaplarından 1 Temmuz’da yapılan işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şöyle dendi: “Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 6 Temmuz’dan (bugün) başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur.”