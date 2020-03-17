Borsada devre kesici sadece aşağı yönlü uygulanacak

Borsa İstanbul pay piyasasında aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Ani dalgalanmalarda uygulamaya konan devre kesicide sürekli işleme ara veriliyor.

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Borsa Genel Müdürlüğü’nün Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasına göre, yüzde 5’lik devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü uygulanmaya devam edecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) geçen hafta devre kesici uygulamasında düzenlemeye gidilmişti.

Buna göre Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarda işlem gören paylarda yüzde 15-20 aralığında uygulanan fiyat marjının yüzde 10’a düşürülmesi, Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarda işlem gören paylarda uygulanan devre kesici tetikleme oranının da yüzde 5’e düşürülmesi kararlaştırılmıştı. Devre kesici tetikleme oranı daha önce pazara göre yüzde 10 ile yüzde 7.5 arasında uygulanıyordu.