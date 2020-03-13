Borsada ani dalgalanmalara önlem

Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürüldü, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan devre kesici uygulamasına ilişkin de düzenlemelere gidildi.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Borsa İstanbul’un açıklamasında Pay Piyasası Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören payların fiyat marjları, devre kesici tetikleme oranı ve devre kesici emir toplama süreleri ile VİOP’ta işlem gören pay ve pay endeksli vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinde bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak düzenlemeler yapıldı.

Reklam

Ani dalgalanmalarda uygulamaya konan devre kesicide sürekli işleme ara veriliyor.

Buna göre Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarda işlem gören paylarda yüzde 15-20 aralığında uygulanan fiyat marjının yüzde 10’a düşürülmesi, Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarda işlem gören paylarda uygulanan devre kesici tetikleme oranının yüzde 5’e düşürülmesi karartlaştırıldı. Mevcut uygulamada ‘devre kesici tetikleme oranı’ pazara göre yüzde 10 ile yüzde 7.5 arasında uygulanıyordu.

Ayrıca Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarda işlem gören paylarda uygulanan devre kesici sonrası emir toplama süresi 30 dakika olarak uygulanacak.

Reklam

Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören tüm paylarda 2 dakika devre kesici sonrası eşleştirme süresinin değiştirilmesine de karar verilirken, borsa yatırım fonlarında, gayrimenkul sertifikalarında, gayrimenkul yatırım fonlarında ve girişim sermayesi yatırım fonlarında yüzde 20 olarak uygulanan marjlar da yüzde 10’a düşürülecek.

Yeni pay alma hakkı sıralarında yüzde 50 olarak uygulanan marjın da değiştirilmesine karar verildi.

Düzenlemelerde ayrıca VİOP’ta pay ve pay endeksi vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinin yüzde 10’a düşürülmesine karar verildi.