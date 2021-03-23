Borsada bir gün süreyle ‘yukarı adım’ tedbiri

Borsa İstanbul, BIST-50 endeksinde yer alan hisselerin açığa satışına bir gün süreyle geçerli olmak üzere yukarı adım kuralı getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor. Kurala göre, açığa satış işleminin, hissenin en son işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılması gerekiyor. Açığa satış ise bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçen haftaki 200 baz puanlık faiz artışından iki gün sonra Naci Ağbal’ı MB başkanlığı görevinden alıp yerine kendisi gibi düşük faiz yanlısı Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının ardından, hisse senedi piyasası yatırımcıların Türkiye riskini yeniden fiyatlamasıyla yüzde 10’a yakın düşüş kaydetmişti.