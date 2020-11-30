Borsa İstanbul’un yüzde 10’u, Katar’a 200 milyon dolara satılmış

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devrini içeren işlem tamamlandı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

TVF’nin yazılı açıklamasına göre, 26 Kasım’da TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA’nın 200 milyon dolarlık (1.5 milyar TL) yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.

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Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TVF Üst Yöneticisi Zafer Sönmez şunları söyledi: “Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk pay devri, iki ülkenin varlık fonları arasında uzun süreli olmasını hedeflediğimiz iş birliğinin başlangıcıdır.

Bu yatırımın, Borsa İstanbul’un orta vadede planladığımız halka arzı öncesinde değer yaratımına ve kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Küresel olarak ekonomik zorlukların yaşandığı Covid döneminde ülkemize yabancı sermaye çekme açısından da bu yatırımın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Borsa İstanbul, 2022’de faaliyete başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin önemli aktörlerinden biri olacak; bu açıdan QIA, yaptığı yatırımla hem Borsa İstanbul’a hem de Türkiye’nin vizyonuna duyduğu güveni kanıtlamaktadır.”