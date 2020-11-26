Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katar’a

Borsa İstanbul’un yüzde 10 payı Katar’a devrediliyor.

Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre TVF CEO’su Zafer Sönmez ile Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO’su Mansoor bin Ebrahim el Mahmoud tarafından bugün imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor.

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TVF, hâlihazırda yüzde 90.6 pay ile Borsa İstanbul’un en büyük hissedarı. Katar Devleti’nin yatırım fonu QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’da yüzde 80.6 payı elinde bulunduracak.

TVF açıklamasında, “İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor” dendi.