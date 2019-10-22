Borsa İstanbul’un Avrupalı hissedarı Atilla’nın müdürlüğe getirilmesine tepkili

Borsa İstanbul (BİST) hissedarlarından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın genel müdürlüğüne getirilmesine itiraz etti.

Fotoğraf. DHA

Atilla, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten ABD’de tutuklu bulunduğu sürenin sonunda temmuz ayında tahliye edilmişti.

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Reuters ajansına bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak şöyle konuştu: “EBRD Atilla’nın genel müdür olarak atanması kararını desteklemedi ve bu konudaki itirazını net olarak olarak ortaya koydu.”

Atilla’nın CEO olarak göreve getirilmesi ile ilgili soruyu yanıtlayan EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles ise şunları söyledi: “Bize danışılmadı ve biz desteklemiyoruz. Bu konuyu yetkililerle görüşeceğiz.”

EBRD’nin Borsa İstanbul’da yüzde 10 payı bulunuyor.

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Konu hakkında bilgi sahibi aynı kaynak, EBRD’nin itirazına rağmen atamanın yapıldığına işaret ederek bunun önünde hukuki bir engel olmadığını kaydederek, “Yönetim kurulundaki EBRD üyesi bu atamaya katılmadı. Bu konuda bir anlaşmazlık söz konusu” dedi.

BİST Genel Müdürü Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanmasının ardından asaleten bir genel müdür ataması yapılmamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Atilla’nın yeni BİST genel müdürü olarak göreve başladığını dün akşam saatlerinde duyurmuştu.