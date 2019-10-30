Borsa İstanbul’un Avrupalı hissedarı ‘Atilla kararı’ nedeniyle payını satıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borsa İstanbul’daki yüzde 10 hissesini en kısa sürede satmak istediğini Türk yetkililere bildirdi.

Fotoğraf. DHA

Reuters’a bilgi veren iki kaynaktan biri, “EBRD Hakan Atilla’nın atanmasının ardından BIST’teki yüzde 10 hissesinin tamamını en kısa sürede satmaya karar verdiğini bildirdi” dedi.

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ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’de hüküm giyen Hakan Atilla, tahliye olduktan sonra geçen hafta Borsa İstanbul’a genel müdür olarak atanmıştı. Borsa İstanbul’un ikinci büyük hissedarı EBRD karara itiraz etmişti.

EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles, karar alınırken bankaya danışılmadığını ve Atilla’nın ataması üzerine EBRD’nin ‘yatırımından çıkış hakkında sahip’ olduğunu ifade etmişti.

EBRD Aralık 2015’te Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu satın almıştı.

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EBRD ve Borsa İstanbul’dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.