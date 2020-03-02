Borsa İstanbul’da açığa hisse satışına süresiz yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açığa satış işlemlerindeki yasağın ikinci bir duyuruya kadar devamına karar verildiğini açıkladı.
Kurumun sitesindeki açıklamada “Söz konusu tedbirlerin… ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir” dendi.
İdlib’te Türk askerlerine yönelik yapılan ve 34 askerin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası artan gerilimlerin etkisiyle piyasalarda satış eğilimi artarken, SPK 28 Şubat’ta aldığı kararla, açığa satış işlemlerinin bir günlüğüne yasaklanmasına karar vermişti.
Açığa satış, bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.
SPK benzer bir kararı Ekim 2019’da, ABD’li savcıların Halkbank’ı İran yaptırımlarını delmekle suçladığı iddianameyi açıklamasının ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna YPG hedeflerine yönelik operasyonu sonrası ABD’den gelen ‘yaptırım’ uyarısının ardından almıştı.