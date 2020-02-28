Borsa İstanbul’da açığa hisse satışı bugün için yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında açığa satış işlemlerini bugün için yasakladı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Açığa satış, bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.

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SPK benzer bir kararı Ekim 2019’da, ABD’li savcıların Halkbank’ı İran yaptırımlarını delmekle suçladığı iddianameyi açıklamasının ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna YPG hedeflerine yönelik operasyonu sonrası ABD’den gelen ‘yaptırım’ uyarısının ardından almıştı.