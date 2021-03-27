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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul yönetiminin ‘huzur hakkı’ 24 bin liraya çıktı, CHP ‘Hesabı sorulacak’ dedi

Borsa İstanbul’un yönetim kurulu üyeleri için ödenen ‘huzur hakkı’, 18 bin liradan 24 bin liraya çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Borsa İstanbul’un 2020 yılı olağan genel kurulu dün yapıldı. Toplantıda alınan kararlar, kurumun sitesinden paylaşıldı.

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Tutanağa göre, Borsa İstanbul’un yönetim kurulu başkanına ödenen huzur hakkı 24 bin lirada sabit tutulurken, kurul üyelerininki yüzde 33’lük artışla 18 binden 24 bin liraya çıkarıldı

Kararın oybirliğiyle alınmış olması dikkat çekti. Yönetim kurulu üyeleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bulunuyor.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Twitter hesabından kararı eleştirdi.

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Özel, şunları yazdı: “4 maaşlı Pergolacının son marifeti… İnsanlar açlık ve yoksullukla boğuşurken Borsa İstanbul’dan aldığı maaşını bir gecede yüzde 33 artışla 24 bin liraya çıkardı. Sorulacak bunların hesabı teker teker…”

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