Borsa İstanbul kulisi: Hakan Atilla görevi bırakacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’nın bu ay sonunda görevi bırakacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’nün haberine göre Atilla 26 Şubat günü izne ayrıldı ve 26 Mart’taki Borsa İstanbul Genel Kurulu’nda görevi bırakacak. Aynı iddia, Bloomberg ajansı tarafından da haberleştirildi.

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Atilla daha sonra iddialarla ilgili Odatv’ye yaptığı açıklamada, izne ayrıldığını doğrularken, “(İstifa) İddialara cevap vermek anlamlı değil o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette” dedi.

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı Atilla, 27 Mart 2017’de ABD’nin New York kentinde JFK Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla bu ülkede açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. ABD’li jüri, Atilla’yı hakkındaki altı suçlamanın beşinden suçlu bulmuştu. 32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti.

Atilla, tahliye olduktan sonra Ekim 2019’da Borsa İstanbul’a genel müdür olarak atanmıştı. Borsa İstanbul’un ikinci büyük hissedarı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) karara itiraz etmiş, Aralık 2015’te aldığı hisseleri satışa çıkarmıştı.

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Atilla’nın suçlu bulunduğu davadan bağımsız olarak, İran’a yönelik yaptırımları deldiği suçlamasıyla Halkbank hakkında başka bir dava ABD’de görülmeye devam ediyor.