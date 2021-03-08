Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti. İstifanın Yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı Atilla, 27 Mart 2017’de ABD’de gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla bu ülkede açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti.

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Atilla, tahliye olduktan sonra Ekim 2019’da Borsa İstanbul’a genel müdür olarak atanmıştı. Borsa İstanbul’un ikinci büyük hissedarı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) karara itiraz etmiş, Aralık 2015’te aldığı hisseleri satışa çıkarmıştı.

Atilla’nın suçlu bulunduğu davadan bağımsız olarak, İran’a yönelik yaptırımları deldiği suçlamasıyla Halkbank hakkında başka bir dava ABD’de görülmeye devam ediyor.