Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla: Rekorların kırılacağı bir yıl olacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, şirketin geçen yıl yüzde 43 artışla 1.4 milyar liranın üzerinde net kar ettiğini ve bu yıl halka arzların ‘rekorlar’ kıracağı bir yıl olacağını söyledi.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Atilla, yayımlanan basın bülteninde borsadaki yatırımcı sayısının geçen yıl yüzde 64 artışla 2 milyona çıktığına dikkat çekerek, “Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı sıra, 2021 yılını halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz” dedi.

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Corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde ekonomiler daralır ve işletmeler kapanırken, tasarruf oranları da dünya çapında artış kaydetti. Bu duruma Türkiye’de yüksek prim yapan yeni halka arzlar da eklenince borsaya gelen yeni yatırımcı sayısı arttı.

Borsa İstanbul’da geçen yıl sekiz şirket 1.1 milyar lira büyüklükte halka arz düzenledi.