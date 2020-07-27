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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul endekslerden iki sıfır atıyor

BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibariyle 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil lira olarak hesaplanan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibariylea iki sıfır atıyor.

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Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul’da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak kaydedilecek. Şirketlerin değeri ve fiyatı değişmeyecek.

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