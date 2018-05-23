Borsa İstanbul, döviz varlıklarını liraya çevirdi ama ne kadar bilmiyor!

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını Türk Lirası’na çevirdiklerini, ancak ne kadar döviz sattıklarını bilmediğini söyledi.

Kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını Türk Lirası’na çeviren Borsa İstanbul, şirketlere spot piyasadan döviz almak yerine Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nı kullanmalarını önerdi.

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Bloomberg’e konuşan Himmet Karadağ ekonomideki son gelişmeleri analiz ettiklerini ve bu gelişmeler neticesinde dolardaki son atakların ekonomik parametrelere dayanmadığını görerek TL’ye güven vermek istediklerini belirtti.

Karadağ, güven vermek için bu adımı attıklarını ancak ne kadar döviz sattıklarını ise bilmediğini söyledi: “Biz dün akşam arkadaşlarla gün boyunca toplantılar yaptık. Ekonomimizdeki son gelişmeleri analiz ettik. Bu gelişmeler neticesinde açıklamamızda da belirttiğimiz gibi dolardaki bu son atakların ekonomik parametrelere dayanmadığını görerek diğer firmalarımıza da bir gösterge olması açısından TL’ye olan güvenimizi yansıttık esasen. Ben rakamı arkadaşlara sormuyorum bile. Bizim birtakım döviz bazlı gelirlerimiz var. Burada aslında bunu piyasalara vurgulamak istiyoruz. Bizim temel sıkıntılarımızdan birisi, kısa vadeli spot ihtiyaçları için döviz talebi oluşabilir. Böye bir talep varsa onun da karşılanması lazım. Para otoritemiz tabii ki bu konuda daha detaylı çalışmalar yapacaktır.”

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Seçimin yaklaştığını hatırlatan Karadağ, ulusal ve uluslararası birçok kırılganlık olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul başkanı şöyle devam etti: “Reyting kuruluşları kaşımaya çalışıyor. Diğer otoriteler kaşımaya çalışıyor. Bu şirketlerin mali tablolarına kısa dönemlerde çok ciddi zararlar veriyor. Burada da şunu göz önüne almak lazım. Uluslararası sistemde orta uzun vadeli döviz ihtiyaçları mutlaka türev piyasalardan karşılanır. Siz şöyle düşünün bankalarda klasik biliyorsunuz 300 milyar, 400 milyar, 1 trilyona kadar banka aktif büyüklükleri var. Bu nakit talebi hızlı bir şekilde karşılayabilcek bir banka hiç bulamayız değil mi. Spot taleple orta uzun vade ile yayılmış talebin bir arada değerlendirilmemesi lazım.”