Halkbank iddianamesinin ardından, banka hisselerinde açığa satış yasağı geldi

Borsa İstanbul, BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, Garanti Bankası , Halkbank, İş Bankası, TSKB , Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine bugünden geçerli olmak üzere açığa satış yasağı getirdi.

Fotoğraf: Reuters

KAP’a yapılan açıklamada yasağın geçici olduğu ifade edildi ancak ne kadar süreceği belirtilmedi.

Reklam

Açığa satış, bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.

Söz konusu karar, iki gün önce bankacılık endeksindeki sert düşüşün ve dün gece ABD’li savcıların Halkbank’ı ABD yaptırımlarını delmekle suçladığı ve iddianameyi açıkladığı haberinin ardından geldi.

Bir bankacılık analisti kararı şöyle değerlendirdi: “İki gün önceki bankalardaki sert düşüşün bu dalgalı süreçte açığa satış kararında etkili olduğunu düşünüyorum. Halkbank’ın ABD yaptırımlarını deldiğinin suçlanması haberi de politik bir koz olarak sürekli masada. İki ülke arasındaki süreç ve yaptırımların yanısıra bankalardaki sert düşüşün bu süreçte açığa satış kararında etkili olduğunu düşünüyorum.”

Reklam

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlattığı operasyonun ardından ABD’nin ‘çok kuvvetli yaptırım’ tehdidi sonrası 14 Ekim’de bankacılık endeksi yüzde 8 civarı, BIST-100 de yüzde 5 düşüş kaydetmişti.

Bir başka bankacılık analisti de dünkü haber akışından kaynaklı yasağın geldiğini düşündüklerini belirterek, “Dönem dönem bu tarz uygulamalar olabiliyor. Yorum yapmak zor, bekleyip göreceğiz” dedi.

Analistler ayrıca yasağın ana endeks olan BIST endeksi için geldiğini belirterek, VİOP’ta bir açığa satış yasağının ise olmadığını kaydetti.