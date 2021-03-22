Borsa ilk işlemlerde yüzde 6.65 düşüşte; devre kesiciyle işlemler geçici durduruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda Merkez Bankası başkanını değiştirmesi sonrası TL varlıklarda görülen satış dalgası, Türkiye hisse senetleri piyasasına da yansırken, borsa güne sert düşüşle başladı.

Fotoğraf: Reuters

Endeksin geneline yayılan satışlarla birlikte endekse bağlı devre kesici sistemi uygulamaya girerek, pay piyasası ve VİOP’taki işlemler geçici olarak durduruldu.

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BIST-100 endeksi ilk işlemlerde yüzde 6.65 düşüşle, bankacılık endeksi ise yüzde 8.13 kayıpla açıldı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklama yapıldı: “Saat 09:55:15 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.”