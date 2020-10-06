Bornova’da, iki doktor ve hastane polisine saldırı

İzmir’in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisi, bir hasta ve yakınının saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Travma Biriminde görevli doktor Ö.K., dün trafik kazası sonucu muayene için giden ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı.

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E.B. ve yakını İ.H.Ç., kendilerini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K.’ya saldırdı.

E.B., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken İ.H.Ç. kaçtı. Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesi’nde, otomobilde Ç.Ö. adlı kişiyle yakaladı. Ç.Ö’nün üstünde ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rektörden ziyaret

Geçmiş olsun dileklerini iletmek için hastaneyi ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bir daha böyle üzücü bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemlerimizi artırdık. Soruşturmayı yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.