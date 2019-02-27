Bornova belediyesinde taşeron işçiler grev kararı aldı

İzmir’in Bornova belediyesinde taşeron olarak çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmaması nedeniyle greve çıkma kararı aldı.

Fotoğraf: Bornova Belediyesi web sitesi

Gazete Duvar’dan Nuray Pehlivan’ın haberine göre belediye ile sendika arasında uzlaşma sağlanamaması halinde, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kadroya geçen DİSK Genel İş İzmir 7 No’lu Şube’de örgütlü yaklaşık 1400 işçi, 11 Nisan’da greve çıkacak.

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Bornova belediyesinin park bahçeler, temizlik, fen işleri, sosyal ve kültür işleri gibi 20’ye yakın biriminde çalışan işçiler taleplerinin karşılanmasını bekliyor.

‘Belediye bizimle masaya oturmuyor’

Genel-İş 7 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Nazlıoğlu, yasal olarak toplu iş sözleşme yapmanın önünde bir engel olmamasına rağmen Bornova belediyesi bürokratlarının kendileriyle masaya oturmadığını ifade etti.

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Nazlıoğlu, ‘’Hem AK Parti’nin çıkartmış olduğu bu KHK, hem Bornova Belediyesi’nin takınmış olduğu tavır işçileri açlık ve sefalete mahkum ediyor’’ dedi.

İşçilerin yüzde 4 zamma mahkum edildiğini söyleyen Nazlıoğlu, belediyeyi ‘kayyım belediyesi gibi davranmakla‘ suçladı.