Boris Johnson teyit etti: Tabii ki Muhafazakar Parti liderliğine aday olacağım

Eski Britanya dışişleri bakanı ve Londra belediye başkanı Boris Johnson, Başbakan Theresa May’in görevi bırakmasının ardından Muhafazakar Parti liderliği için aday olacağını söyledi.
BBC’de yer alan habere göre, Manchester’da gerçekleşen bir etkinlikte gazetecilerin aday olup olmayacağı konusundaki sorusuna Johnson “Tabii ki aday olacağım” yanıtını verdi.
BBC haber sunucusu Huw Edwards, Johnson’un bu sözlerini etkinlikten bir fotoğrafla birlikte Twitter hesabında paylaştı.
Theresa May, Avam Kamarası’nın Avrupa Birliği ile görüşmeleri devam eden Brexit anlaşmasını desteklemesi halinde istifa edeceğini söylemişti.
Adaylık yarışına birden fazla Muhafazakar Partili ismin katılacağı belirtilen haberde kazananın Britanya’nın yeni başbakanı olacağı da vurgulandı.