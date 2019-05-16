Boris Johnson teyit etti: Tabii ki Muhafazakar Parti liderliğine aday olacağım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) son onaylanan bilançosunda borç miktarı 27 milyar liraya yaklaştı. Alacaklı 500 müteahhide altı aydır düzenli ödeme yapılamamış, hatta karşılığı olmayan çekler verilmiş. Belediyenin 30 milyon liraya mal olan ‘Eyüp Gençlik Merkezi’ Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyeliğini yürüttüğü Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) genel merkezi yapılmış.