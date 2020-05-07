Boris Johnson, tedbirleri ‘çok sınırlı’ gevşetmeye başlayacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın haftaya corona virüsü salgını tedbirlerinin ‘çok sınırlı’ olarak gevşetileceğini duyuracağı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Planını bakanlar kurulu toplantısında açıklayan Johnson, ikinci bir enfeksiyon dalgası ihtimaline karşı tedbirlerin kaldırılması konusunda tedbirli davranacağını belirtti.

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Johnson’ın sözcüsü, “Virüsle mücadelede çok kritik bir aşamadayız ve Britanya halkının çaba ve fedakarlıklarını riske atacak hiçbir şey yapmayacağız” dedi.

Bakanlar tecrit önlemlerinin hızla kaldırılmasının salgında ikinci bir zirveye yol açabileceği, bunun da hastanelere ek yük bindirebileceği ve hükümeti de ekonomiyi ikinci kez durdurmak zorunda bırakabileceğinden kaygı duyuyor.

Britanya başbakanı muhalefet liderlerini konuyla ilgili bilgilendirirken, İşçi Partisi lideri Keir Starmer virüsle ilgili atılacak adımlarda ulusal bir fikir birliği olması gerektiğini vurguladı.

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Starmer’in sözcüsü, “(Starmer) hükümete, iş güvenliği ve istihdamın korunması dahil önümüzdeki aşamayı planlarken yedi ilkeyi göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlattı” diye konuştu.

Worldometers verilerine göre ülkede 201 bin 101 vaka kaydedildi. 30 bin 76 kişi hayatını kaybetti.