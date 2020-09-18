Boris Johnson: Salgında ikinci dalgayı yaşıyoruz

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek “Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz.” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Johnson, Sky News’e yaptığı açıklamada, hükümetin vaka sayısını düşürmek için işleri yoğunlaştırması gerektiği uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Matt Hancock ise ulusal karantinanın salgınla mücadelede ‘en son hat‘ olduğunu ve bu yönde bir karar almayı istemediklerini belirtti.

‘Harekete geçmeliyiz’

İnsanları salgına karşı güvende tutmak için gereken her şeyi yapacaklarını aktaran sağlık bakanı, şöyle konuştu: “Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Vaka sayısının arttığını kabul etmeliyiz ve harekete geçmeliyiz. Özellikle diğer ülkelere baktığımızda, bunun amansız bir şekilde daha fazla hastaneye yatışa ve ne yazık ki daha fazla ölüme yol açtığını biliyoruz.”

Son 133 günün en yüksek vaka sayısı

Britanya’da son 24 saatte 4 bin 322 vakanın tespit edilmesiyle son 133 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

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Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak 41 bin 732’ye ulaştı.