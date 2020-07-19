Boris Johnson, ikinci bir toplu karantinayı ihtimal dışı bıraktı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, corona virüsüyle mücadele kapsamında ülke çapında ikinci bir toplu karantinaya ihtiyaç olmayacağını belirtti.
AA’nın haberine göre Johnson, pazar günleri yayımlanan The Sunday Telegraph gazetesine verdiği röportajda, tüm ülkeyi kapsayan karantina uygulamasını ‘nükleer caydırıcılığa’ benzeterek, “Kesinlikle kullanmak istemiyorum ve kullanma durumunda olacağımızı da sanmıyorum” ifadesini kullandı.
‘Noel’de büyük ölçüde normale dönmeyi‘ umduğunu kaydeden Johnson, bundan sonraki süreçte gerek duyulması halinde ‘yerel düzeyde‘ karantina kararları alabileceklerini vurguladı.
Avrupa’daki en çok can kaybı Britanya’da
Salgın nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü Britanya, can kaybı bakımından Avrupa’da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Britanya’da 23 Mart’ta başlayan karantinada, 13 Mayıs’ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.
Sonraki süreçte de aşamalı olarak perakende mağazaları, restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden açılırken, 25 Temmuz’dan itibaren de kapalı spor salonları, kapalı havuzların açılacağı, 1 Ağustos’ta da evden çalışan personelin ofislere dönebileceği duyurulmuştu.