Boris Johnson: Durum iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson yazdığı mektupta yeni tip corona virüsü krizinin ‘iyiye gitmeye başlamadan önce daha da kötüye gideceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Britanya’da hükümet başta karantina ve sosyal mesafe gibi yöntemler yerine ‘sürü bağışıklığı’ modelini uygulamayı tercih etmiş, eleştiriler üzerine geri adım atmıştı.

Reklam

Hükümetin getirdiği yasaklara uyulması çağrısı yapan Johnson, “Bu ulusal olağanüstü hal zamanında hepinizden evlerinizde kalmanızı istiyorum, lütfen evinizden ayrılmadın” dedi.

Günde 10 bin teste ulaştıklarını kaydeden Britanya başbakanı, hedeflerinin 25 bin ses olduğunu sözlerine ekledi.

55 yaşındaki Johnson’a iki gün önce ‘corona‘ testi yapılmış ve pozitif çıkmıştı.

Reklam

Ülkede şu ana kadar 17 bin 89 vaka tespit edildi, bin 19 kişi hayatını kaybetti. Salgının zirve noktasına ulaşmasının birkaç hafta sürmesi bekleniyor.