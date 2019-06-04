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Yaramazlara biraz batar!

Boris Johnson, birebir görüşmek isteyen Trump’a ‘yoğunum şimdi olmaz’ dedi

Britanya’da Theresa May’den sonra başbakan olması beklenen Muhafazakar Partili eski dışişleri bakanı Boris Johnson’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın birebir görüşme talebini reddettiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

İngiliz yayın kuruluşu ITV News muhabirlerinden Robert Peston, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu anda Britanya’da üç günlük bir ziyarette olan Trump’ın Johnson ile yüz yüze görüşme talebinde bulunduğunu, iki liderin 20 dakikalık bir telefon konuşması yaptığını ve Boris Johnson’un Trump’ın görüşme talebini One Nation etkinliğine bağlı yoğunluk nedeniyle reddettiğini yazdı.

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Johnson’un ofisinden yapılan açıklamada bu kararın Johnson’un liderlik kampanyasını çok ciddiye aldığı ve kampanyaya odaklandığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Trump karşıtı protestolar devam ediyor

Öte yandan Londra’da Trump karşıtı gösteriler ABD başkanını tasvir eden dev robot ve balonlarla renkli bir şekilde sürüyor.

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Trump’ı tuvalette Twitter paylaşımı yaparken tasvir eden dev robot, bebek beziyle tasvir edildiği balon ve üzerinde Trump’ın fotoğrafının basılı olduğu tuvalet kağıtları ise gösterilerde en göze çarpan unsurlar oldu.

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