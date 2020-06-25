Bodrum’da makilik ve otluk alanda yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fotoğraflar: AA

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde yerleşim alanının yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

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Helikopter ve dört arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

İtfaiye aracını durdurup, kaplumbağayı kurtardı

Yangın sırasında alevlerin ortasında kalan kedi yavrusu ise söndürme çalışmasına destek veren bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiyenin hortumuyla yıkanan kedi yavrusu daha sonra veterinere götürüldü.

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Yangın bölgesine giden itfaiye ekibinin, aracını durdurup yol orasında kalan kaplumbağayı kurtararak yolun kenarına aldığı anlar ise fotoğraf karesine yansıdı.