Borcunu ödeyemeyen AKP’li Elazığ belediyesinin otobüsü bağlandı

AKP’li Elazığ belediyesine bağlı EBUAŞ şirketinin 191 bin lira borcunu ödeyememesi üzerine şirkete bağlı halk otobüslerinden dördünün mahkeme tarafından bağlanmasına karar verildi. Karara rağmen hizmet vermeyi sürdüren bir otobüs trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Fotoğraf: Facebook

Elazığ’da bir önceki belediye başkanı Mücahit Yanılmaz’ın yerine son seçimlerde yine AKP’den Şahin Şerifoğulları gelmişti.

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MHP’li Susmaz: AKP’liler birbirlerini suçluyor

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre Yanılmaz döneminde 46 adet halk otobüsü alınmıştı.

Belediye meclisinin MHP’li üyesi Behçet Susmaz, sonraki süreci şöyle anlattı: “Bu otobüslerin birçoğu hurdada, sadece altısı çalışıyor. Bunun üzerine 52 tane daha otobüs aldı. Yeni alınan otobüslerde de sorunlar yaşandığına dair iddialar var, onların da paraları daha ödenmedi. Bu yeni dönemde sayın Şahin Şerifoğulları Mücahit Yanılmaz’ın satın aldığı otobüsleri şu an satmaya çalışıyor, önümüzdeki meclis gündeminde bu konu var. Biz MHP olarak bu araçların satılmasına karşı olacağız, biri aldı biri sattı olmaz. Elazığ belediyesi dört beş dönemdir AKP tarafından yönetiliyor ama hep birbirlerini suçlayarak geliyor. Mücahit Yanılmaz kendisinden önceki dönemi belediye yönetimi suçladı, Şahin Şerifoğulları geldi Mücahit beyi suçluyor.”