Oda başkanından ‘Borcu vardı’ iddiası: Konya’da bir kamyon şoförü intihar etti

Konya’da yaşayan Mevlüt Çankaya, kendisini kamyonuna asarak intihar etti.

Fotoğraf: Sözcü

Yerel yayın yapan Konya Hakimiyet’ten Zafer Samancı’nın haberine göre 37 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Çankaya’nın cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bulundu.

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Çankaya’nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sözcü’den Müslüm Evci’ye konuşan Konya Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Şen şunları söyledi: “Nakliyeci arkadaşımızın bankalara ve çevresine borcu bulunuyordu. Ayrıca eşiyle de araları bozuktu. Borcundan ve ailevi sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini düşünüyoruz.”