Borcu olan kuyumcu, ‘adam tutup’ kendini soydurmuş

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, dün, bir kuyumcunun gasp edilmesini soruşturan polis, borcu olan bu kişinin ‘adam tutarak’ araçtaki altın ve paraların çalınmasını sağladığını ortaya çıkardı.

Fotoğraf: AA

Kuyumcu Vehbi A., Sultanbeyli’den para ve altından oluşan kargoyu alarak 34 ZK 1503 plakalı otomobille yola çıkmış, Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi’nde seyir halindeyken aracının önü başka bir otomobil tarafından kesilmişti. Maskeli ve silahlı kişiler Vehbi A.’nın otomobilinin kapısını açıp buradaki para ve altınların bulunduğu çantayı alarak kaçmıştı. Vehbi A.’nın 120 bin lira ile 2 kilogram altın çaldıklarını söylediği polis zanlıları bulmak için çalışma başlatmıştı.

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AA’nın haberine göre çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Üç kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Vehbi A.’nın borçlarından kurtulmak için bir tanıdığı vasıtasıyla bu kişileri tuttuğu ve ‘kendisini gasp etmeleri’ için anlaştığı belirlendi.

Vehbi A. ile şüpheliler ile anlaşması konusunda aracılık yapan arkadaşı da gözaltına alındı. Beş şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.