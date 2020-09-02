Borçlu vatandaşın yeni yöntemi: Sıfır beyaz eşya nakit için spotçuya

Mersin’de bazı kişiler, taksitle aldığı beyaz eşyayı eline nakit geçmesi adına değerinin altında spotçulara satıyor.

Fotoğraf: spotcularcarsisi.business.site (Arşiv)

Sözcü’den Ali Ekber Şen’e konuşan Zafer Çarşısı’ndan bir esnaf, önceleri haftada iki ürünün bu şekilde kendilerine getirildiğini, son zamanlarda bunun 20’ye kadar çıktığını söyledi.

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Esnaf, kendilerinin de zor durumda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çaresiz insanlar bu nedenle 5 bin liraya mağazalardan eşya alıyor. 3 bin lira peşin paraya satıyor. Evine ekmek götürmesi gerekiyor. Borcunu ödemesi gerekiyor.”

‘Vadesi gelen borç için yapılıyor’

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) genel başkanı Aziz Koçal, ‘ekonomik çıkmaza giren yoksul yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu yola başvurduğunu’ dile getirdi.

Koçal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benzer şekilde faturalı hatlarına taksitle telefon alarak bunu peşin fiyatına satan ve buna aracılık edenlerin reklamlarını da sık sık görüyoruz. Vatandaşlar vadesi gelen borçlarını ödeyebilmek için tehlikeli ve riskli yollara başvuruyor. Vatandaş daha çok borç batağına sürükleniyor.”