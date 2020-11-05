Borçka’da belediye işçilerine en düşük brüt ücret 3 bin 770 lira oldu

Borçka Belediyesi, sendikayla toplu iş sözleşmesi yaparak, günlük ücreti yaklaşık 50 lira artırdı, en düşük brüt maaş 3 bin 770 lira oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

gazeteduvar.com’un haberine göre Artvin’deki Borçka Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası, 57 işçi için toplu sözleşme imzaladı.

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Buna göre, günlük brüt ücret 98 liradan 145 liraya yükseltildi. Bekar çalışan için taban ücret brüt 3 bin 770 lira olurken, evli çalışanlar için bu rakam 4 bin 300 lira olarak belirlendi.

Türkiye’de brüt asgari ücret 2 bin 943 lira.

‘Başkan yardımcı oldu’

Belediye-İş Sendikası temsilcilerinden Resul Yazıcı, daha önce söz verilen zammın yapılmadığını, 2700 lira maaş aldıklarını ifade etti.

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Yazıcı, belediye başkanının ‘bu parayla çalışılmayacağını kendilerine bildirdiğini, yardımcı olduğunu’ dile getirdi.

‘Motive olmayan insan çalışamaz’

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da amaçlarının, ezilen emekçilerin yanında durmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ekonomik koşulları da göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Arkadaşlarımızın memnuniyeti ve motivasyonu bizim için önemli. Motive olmayan, ekonomik sıkıntıları olan bir insanın çalışamayacağını biliyoruz.”