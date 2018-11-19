Borç muslukları kısıldı: Yüzde 13’lük kredi daralması

Ekonomik krizdeki şirketleri rahatlatmak için borç musluklarını açmaya çalışan hükümetin, kredi daralmasının önüne geçemediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, kredi daralması 9 kasım haftasında (9 kasımda başlayan hafta) yıllık bazda yüzde 13.04’e (kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ortalama) yükselirken, 2012 sonrasında ilk kez kamu bankalarında da daralma kaydedildi. 2 Kasım haftasında kamu bankalarında yüzde 0.2 oranında kredi daralması yaşanırken, 9 Kasım haftasında daralma yüzde 7.86’ya yükseldi. Özel bankalarda kredi daralması, 9 Kasım haftasında yüzde 19.2’ye ulaştı.

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9 kasım haftasında ortalama faiz oranı (dört haftalık hareketli) ihtiyaç kredisinde yüzde 37.1, ticaride yüzde 31.9 oldu. Bu oran birkaç hafta önce ihtiyaçta yüzde 39.4, ticaride yüzde 35.9’e yükselmişti.

Faizlerin dışında bankalar da kredi verme şartlarını sıkılaştırdı. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, kredi daralmasının cari açıktaki düşüş nedeniyle TL için olumlu olduğunu ancak 2019’da ekonomik küçülme oranının daha önce açıkladıkları yüzde -0.9 daha altında olma riskini artırdığını belirtti.